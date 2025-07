Orsi, in che senso?: «Lookman all’Inter? No, esagerato! Dai via Thuram»

Orsi si esprime sull’eventualità di vedere Lookman all’Inter. Il club nerazzurro lo sta trattando con l’Atalanta. Ma l’opinionista ha una sua teoria sulla destinazione del nigeriano.

PROIBITO – Nando Orsi a Radio Radio Mattino Sport e News si esprime sulla destinazione ideale per Ademola Lookman. L’opinionista ed ex portiere non lo vede all’Inter perché altrimenti l’attaccante diventerebbe fin troppo esagerato con già Lautaro Martinez, Thuram, Bonny ed Esposito in rosa. Ecco il suo intervento: «Lookman a Bergamo non dico che ci sta mal volentieri, ma già lo scorso anno voleva andare via. Penso che possa aver finito e credo che l’Atalanta stia facendo trading, rinfrescare le casse e rinnovare un po’, dando a Juric una squadra competitiva. Ma per fare così Lookman va ceduto. Quindi per 40 o 50, da qualche parte va: alla Roma, al Napoli o all’Inter. Non lo so. Ieri ho tirato fuori una cosa folle: nel 4-3-3 di Antonio Conte al Napoli Lookman andrà a fare l’esterno? Non mi sembra un giocatore che si sacrifica tanto, io lo prenderei sempre, ma al Napoli sarebbe più sacrificato per giocare in quel modo là. All’Inter, poi devi mandar via Thuram perché mica puoi fare l’attacco Lautaro Martinez, Thuram, Lookman, Esposito e Bonny? Mi sembra un po’ esagerato».