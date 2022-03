Orsi: «Scudetto? Presto quarta incomoda. Percentuale Inter al 20% ma…»

Fernando Orsi, in collegamento su Tutti Convocati – trasmissione in onda su Radio 24 – ha fatto alcuni calcoli sulla lotta Scudetto con quattro squadre coinvolte. La sua percentuale sull’Inter

PERCENTUALI SCUDETTO − Orsi ha dato i suoi numeri sulla lotta al titolo: «Tra qualche domenica potrebbe anche esserci una quarta incomoda per lo Scudetto, non sono d’accordo che la Juventus abbia solo il 10% di possibilità come dice Stefano Pioli. Per me le percentuali sono 30% Napoli e Milan e 20% Juventus e Inter. Fino a 3-4 domeniche fa, però, non l’avremmo mai detto. Io aspetto un paio di partite ancora per dire chi è largamente favorito».