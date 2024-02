Orsi: «Roma-Inter, De Rossi può giocare su tre situazioni»

Fernando Orsi a Radio Radio non dà per scontato il risultato di Roma-Inter di questa sera. Sottolineando come tre situazioni possono mettere in difficoltà i nerazzurri.

CONSAPEVOLEZZA – Fernando Orsi non dà per scontato il risultato di Roma-Inter: «De Rossi è consapevole del fatto che l’Inter è più forte, però non è che incontra l’ultima in classifica. Incontra la Roma, che in questo momento sta bene e ha quasi 70mila spettatori, con la squadra quasi tutta recuperata. Quindi perché no? Se poi imposti la partita andando allo sbaraglio e becchi quattro gol abbiamo qualcosa da dire, ma se la partita è in bilico e pareggi o prendi e subisci un gol no».

SITUAZIONI – In Roma-Inter, secondo Orsi, possono fare la differenza tre situazioni in particolare: «I nerazzurri credo siano una squadra su cui si può giocare su certe situazioni: in mezzo al campo i duelli individuali non è detto che li vinca sempre, il tre contro tre e l’interdizione. Poi la Roma ha due attaccanti, Paulo Dybala e Romelu Lukaku, che non so se siano più forti di quelli dell’Inter. L’unica cosa che so è che tutti e quattro potevano giocare da una parte, invece due giocano nella Roma».