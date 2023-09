Orsi: «Real Sociedad in serata eccezionale, Inter no! Ora Onana…»

Orsi ha detto la sua sul pareggio dell’Inter contro la Real Sociedad, pari soffertissimo. Poi qualche pensiero sull’ex Onana, autore di un’altra papera con il Manchester United

SERATA STORTA − A Radio Radio, Orsi sul pari nerazzurro: «Ha trovato una squadra molto più veloce e agile, ha trovato una squadra in serata eccezionale contro un’Inter dimessa. Perché se giocasse sempre così farebbe tre gol a tutti in Spagna, mentre l’Inter è stata in una giornata no. Forse non meritava il pari, ma importante è fare gol. La Real Sociedad forse non ha gli attaccanti che possano fare gol, l’Inter sì. Sommer ha salvato la partita, hanno esaltato Onana come il più forte di tutti i tempi, portiere normale ma basta così».