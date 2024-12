Orsi: «Perché critici sull’Inter? Solo un inciampo di percorso, ci sta»

Orsi spiega la sconfitta dell’Inter contro il Bayer Leverkusen, parlando di inciampo di percorso. L’ex giocatore non crea allarmismi.

INCIAMPO – Nando Orsi, a differenza di Mario Mattioli, non è così critico sull’Inter. Il suo commento dopo la sconfitta di Leverkusen: «È stata una partita simile a quella contro lo Young Boys. Che l’Inter non tira in porta, purtroppo, ci può stare. Le partite nascono in un modo, questo succede, poi dopo prendi gol, ma è un inciampo di percorso, ci può stare. L’Inter ci ha abituato troppo bene, la Champions League ce lo ha dimostrato: tutte le grandi, a parte il Liverpool, sono andate in difficoltà. Il cammino dei nerazzurri non è straordinario in campionato come lo scorso anno, ma in Champions League basta questo per arrivare tra le prime. Prima di essere critici aspettiamo un attimo, ci può stare perdere in campo internazionale. Mi sembra un inciampo di percorso, una partita che andata male». Così su Radio Radio Mattino Sport e News.