Orsi: «Pavlovic-Thuram, che ci sta a fare il VAR? Rigore evidente!»

L’episodio Pavlovic-Thuram al 74′ caratterizzerà la moviola del derby di Milano, terminato 1-1. L’arbitro Daniele Chiffi non vede il fallo e il VAR non interviene per segnare il rigore. Sulla questione si pronuncia, all’indomani di Inter-Milan, l’ex calciatore Fernando Orsi.

IL RIGORE – Simone Inzaghi alza, giustamente, la voce al termine di Milan-Inter. C’è un rigore completamente non considerato in favore dei nerazzurri, dopo l’intervento falloso di Strahinja Pavlovic ai danni di Marcus Thuram al 74′ del secondo tempo. In merito Fernando Orsi, in collegamento su Radio Radio, dichiara: «Sono stati annebbiati dall’intervento di Theo Hernandez, c’era stato prima il fallo di Pavlovic su Thuram. L’errore ci sta però! Io il VAR lo capisco per la Goal Line e il fuorigioco ma se gli arbitri sbagliano pure col VAR che ci sta a fare?! Senza il VAR questo rigore non riesci a darlo mai perché a velocità normale non puoi vederlo. Rigore Napoli su Politano? Troppo evidente quello dell’Inter per parlare di quello del Napoli».