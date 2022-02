Orsi: «No a processi sull’Inter, ci sta momento di crisi. Lautaro Martinez…»

Fernando Orsi, in collegamento su Tmw Radio, ha parlato del momento dell’Inter e di come non sia giusto fare dei processi. Qualche battuta su Lautaro Martinez, a secco di reti

NO PROCESSI − Orsi sul momento no della squadra di Inzaghi: «Ci sta il momento di crisi per le squadre, è questo è il momento dell’Inter. Ci sta perché Lautaro Martinez non segna, per le tre partite in una settimana, perché l’allenatore ha sbagliato certe scelte, perché il portiere para di meno e perché è troppo prevedibile. Ma è troppo presto per fare un processo all’Inter, ci sta un momento di crisi. Dzeko è un grande giocatore, ma è differente da Lukaku. Lukaku è un’altra cosa, Dzeko è diverso. Non è più un attaccante puro ma un regista offensivo. Lautaro Martinez sta giocando male ma non significa che non deve giocare. L’allenatore deve fargli capire che la fiducia c’è sempre».