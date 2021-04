Orsi: «Napoli-Inter partita avvincente. Conte vuole lo scudetto in anticipo»

Fernando Orsi, ex assistente di Roberto Mancini ai tempi della sua prima esperienza sulla panchina all’Inter, ha parlato della partita dei nerazzurri in casa del Napoli

PARTITA – Queste le parole ai microfoni di “Radio Onda Sport” di Fernando Orsi, ex assistente di Roberto Mancini ai tempi della sua prima esperienza sulla panchina all’Inter, sulla partita dei nerazzurri in casa del Napoli. «Sarà una partita importante nella quale il Napoli dovrà tentare il tutto per tutto per mantenere la posizione ai vertici della classifica sia in questo, che nell’altro scontro diretto con la Lazio. Antonio Conte vuole lo scudetto e lo vuole in anticipo, per cui è chiaro che l’Inter se la giocherà. Sarà sicuramente una partita avvincente».