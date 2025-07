Orsi certo: «Napoli, grande rosa! Conte non può più sbagliare»

Nando Orsi ha attribuito al Napoli di Antonio Conte lo status di favorito per la vittoria dello scudetto. Varie le ragioni alla base di tale opinione.

IL RAGIONAMENTO – Nando Orsi ha parlato alle frequenze di Radio Marte tessendo le lodi del Napoli di Antonio Conte. Di seguito il suo commento: «Parto dal presupposto che l’allenatore è rimasto a Napoli sicuramente per l’affetto nei confronti della città, dei tifosi e della squadra, ma anche perché ha avuto rassicurazioni da De Laurentiis sui rinforzi. Il Presidente sta facendo di tutto per accontentarlo. Mercato? Ndoye e Sterling sono due ottimi calciatori, l’inglese ha più esperienza e a campo largo è forte e pericoloso, ma il calciatore Bologna sa occuparsi meglio della fase difensiva, con Italiano è cresciuto molto sul piano tattico. I partenopei faranno un investimento importante in questo senso».

Orsi sul mercato del Napoli e l’onere di Conte

LO SCENARIO – Orsi ha poi proseguito riferendosi al grande compito di Conte in vista della prossima stagione: «35 milioni per Lucca mi sembrano troppi, ma credo sia un’idea del tecnico e va bene così. Ha davanti Lukaku e sarà difficile trovargli una connotazione stabile. Di certo Conte non potrà sbagliare, dato che il Napoli sta costruendo una grande rosa».