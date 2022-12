Orsi: «Napoli favorito sull’Inter, è troppo più avanti anche mentalmente!»

Orsi non ha dubbi sullo scontro diretto tra Inter e Napoli alla ripartenza del campionato. Azzurri favoriti, a detta sua, mentalmente e per quanto visto durante la prima parte di stagione

FAVORITA − Nando Orsi ritiene gli azzurri favoriti nello scontro diretto del 4 gennaio: «Inter-Napoli? La favorita è sicuramente il Napoli. Parto da quello che abbiamo visto nelle prime quindici partite, dove abbiamo visto un’Inter che ha avuto difficoltà di manovra, di risultati. La squadra di Spalletti invece no. Gioca meglio, le ha vinte praticamente tutte sia in Italia che in Europa. È troppo più avanti anche mentalmente. Se gli azzurri non perdono secondo me lo Scudetto lo hanno vinto». Le sue parole a Radio Radio.