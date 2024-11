Orsi: «Mica l’Inter può sempre dominare, di fronte c’era l’Arsenal!»

Orsi commenta a suo modo la vittoria dell’Inter contro l’Arsenal per 1-0 a San Siro. L’opinionista elogia la prestazione dei nerazzurri.

MERITO – Nando Orsi ha commentato, su Radio Radio Mattino Sport e News, la vittoria dei nerazzurri contro l’Arsenal per 1-0 nella serata di ieri in Champions League: «Di fronte aveva l’Arsenal, non è che l’Inter deve sempre dominare. Ha segnato alla fine, ma ha meritato questa vittoria perché ha giocato con più convinzione. L’Arsenal nella ripresa ha messo dietro l’Inter, ma sa anche difendersi. Sono tre partite in una settimana, non è facile. Facendo turnover e incontrando l’Arsenal puoi andare in difficoltà, ma Sommer ha fatto una parata. Se avesse pareggiato l’Arsenal non avrebbe rubato niente, ma l’Inter ha segnato, ha sofferto e infine l’ha portata casa. Abbiamo riscoperto la fase difensiva dei nerazzurri dell’anno scorso».

Inter bene in Champions League, meno in campionato: i motivi!

CONCENTRAZIONE – Poi Orsi, ritornando ai numeri in campionato dove la squadra ha subito 13 gol, si concentra sui motivi di queste troppe amnesie difensive dei nerazzurri di Simone Inzaghi. «L’Inter concede un po’ ancora di troppo, forse perché è un’annata dove la concentrazione viene meno, c’è meno equilibrio e per la gestione del post scudetto. La gestione del post scudetto è difficile per tutte le grandi, dall’Inter alla Juventus fino a Napoli e Milan». Ora per la Beneamata scontro diretto di assoluta importanza contro il Napoli, che potrebbe regalare il primato in Serie A prima della sosta per le nazionali, la terza e ultima del 2024. Domenica alle 20.45 lo scontro a San Siro contro gli ex Antonio Conte e Romelu Lukaku.