Orsi: «Meriti di Lautaro Martinez? No, demeriti Lazio! Gol regalati»

L’Inter domenica ha vinto contro la Lazio 3-1, Orsi è ritornato a parlare della sfida di San Siro scagliandosi contro la Lazio e svalutando i meriti nerazzurri e di Lautaro Martinez

DEMERITI DEGLI AVVERSARI − In collegamento su Radio Radio, Nando Orsi ritorna sul match vinto dall’Inter 3-1: «Dico soltanto che è vero Lukaku e Lautaro Martinez hanno giocato bene insieme, ma una grossa mano gliela data la Lazio. Disattenzioni, errori individuali. Due gol regalati a Lautaro. Mi interrogo dove sono i meriti di Lautaro e i demeriti laziali. Per me ci ha messo del suo tanto la Lazio. Inzaghi ha fatto delle scelte: in coppa mette Dzeko-Lautaro, mentre in campionato Lukaku-Correa. C’è stato un periodo che Dzeko era indispensabile, ora continua a giocare per la squadra ma segna poco. Oggi mi serve la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, al centravanti gli chiedi anche i gol».