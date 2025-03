Orsi: «Martinez? Sommer altra categoria. Bastoni quinto una partita»

Orsi apprezza Josep Martinez, ma ritiene Sommer nettamente migliore. Poi valuta la prestazione di Bastoni in Feyenoord-Inter.

NON MALE – Da ex portiere Nando Orsi si è espresso su Josep Martinez, che ieri a Rotterdam ha centrato il terzo clean sheet nelle ultime quattro partite con la maglia dell’Inter. Le sue parole: «Martinez non mi dispiace come portiere, anche se Sommer è un’altra categoria. Martinez è stato sempre presente, mi sembra abbastanza reattivo. Ti devo dire la verità: quando guardo i portieri non guardo come impostano. Sono pochi i portieri che hanno i piedi come quelli di Ederson ad esempio. Ma non mi sembra un cattivo portiere, certo Sommer è più bravo».

INTELLIGENZA TATTICA – Poi Orsi ha detto la sua anche su Alessandro Bastoni. Il difensore ieri è stato adattato come quinto di sinistra, vista l’assenza contemporanea di Federico Dimarco, Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian. Vedendo anche i voti dei quotidiani, se c’è cavata egregiamente. Il pensiero di Orsi: «Bastoni quinto? Non ha il passo di Dimarco ma ha le qualità per adattarsi. Non è il suo ruolo, però, quando prende campo la progressione c’è. E i giocatori che hanno intelligenza tattica si possono adottare. Bastoni può fare più il centrocampista che il quinto, tipo interno o vertice basso. Se giocasse 3-4 partite in difficoltà ci andrebbe, sarebbe più attaccabile».