Orsi: «Manchester City, un ricordo in finale può aiutare l’Inter»

Il Manchester City è atteso dalla seconda finale di Champions League della sua storia, quella contro l’Inter di sabato. L’ex portiere Orsi, intervenuto a Radio Radio Mattino, spera che negli inglesi possa subentrare un po’ di ansia.

UNICA CHANCE – Fernando Orsi ironizza su come il Manchester City può andare in difficoltà: «Sperando che non giochi, come ha fatto nella finale di due anni fa col Chelsea. Non sono così convinto che Simone Inzaghi vada alto ad aggredirla: sarà una via di mezzo, non troppo alto ma sulla trequarti. Però che stia molto basso non me la sento, perché loro hanno giocatori di qualità. Deve stare alto a non fare un pressing molto alto, perché sugli spazi hanno giocatori importanti e centrocampisti che si inseriscono, da Kevin De Bruyne eccetera. Però sono una squadra che concede qualcosa a livello difensivo. Poi come percentuali il Manchester City è in vantaggio, però ricordo la finale di due anni fa dove non giocò per paura. Spero possa ripetersi».