Orsi: «Il MAI di Lukaku? Giochetti! Dall’Inter alla Juventus normale»

Orsi ha detto la sua su Lukaku e sul suo possibile passaggio alla Juventus dopo aver rotto con l’Inter. L’ex giocatore commenta anche le famose parole del belga

NORMALE − A Radio Radio, Nando Orsi ha commentato la vicenda Lukaku: «I ‘MAI’ di Lukaku sono giochetti che si dicono sempre, sciocchezze per fare like. In questo sport, contano solo i soldi, non c’è nessuna appartenenza alla maglia. Non vedo niente di clamoroso che la Juventus prenda un giocatore dall’Inter. Lukaku sceglie per il meglio, forse l’Inter non gli dava garanzie e i soldi che voleva. È normale quello che sta succedendo, certa gente si scandalizza per l’attaccamento alla maglia e altre cose».