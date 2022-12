Orsi: «Lukaku non può essere quello del Mondiale. Aspetto lui con Pogba!»

Lukaku dovrà assolutamente rifarsi dopo una seconda parte di 2022 da brividi sia con l’Inter che con la Nazionale al Mondiale. Per Nando Orsi, il belga insieme a Pogba saranno i veri nuovi acquisti in casa della Serie A

DUE SU TUTTI − Fernando Orsi, in collegamento su Radio Radio, ritiene i giocatori di Inter e Juventus i veri due acquisti fatti in casa per gennaio: «Il nuovo acquisto dei fatti in casa? Lukaku e Pogba sono giocatori determinanti, Wijnaldum bisogna capire come rientrerà. Pogba ha avuto più tempo ma mi aspetto qualcosa da Lukaku perché non può essere quello del Mondiale. Luis Alberto non credo possa cambiare la situazione, Wjinaldum non si sa quando rientra. Quindi mi aspetto tanto dai primi due».