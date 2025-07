Orsi: «Lookman? Quelli che saltano l’uomo costano, se li fanno pagare!»

Orsi si esprime su Lookman e difende quindi la resistenza dell’Atalanta. L’Inter ha avanzato ieri una nuova proposta (vedi articolo).

IL GIOCATORE CHE SALTA L’UOMO – Nell’ultima conferenza stampa, Cristian Chivu ha parlato di un’Inter ibrida e imprevedibile, composta da giocatori capaci di saltare l’uomo e creare superiorità. Tra questi Ademola Lookman. Nando Orsi su Radio Radio Mattino Sport e News è intervenuto in questa maniera: «Inzaghi giocava con i quinti che andavano fare gol dall’altra parte, che andavano sul binario. Ma d’altronde sono pezzi pregiati quelli che superano l’uomo in Italia ma anche nel mondo forse e quindi quando ne hai uno così te lo fanno pagare a caro prezzo. Non è che Chivu ha scoperto… Ce ne sono pochi di giocatori che saltano l’uomo in Italia e quelli pochi che ci sono se li tengono o se li fanno pagare».