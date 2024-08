Orsi: «Lecce sfortunato. Prima l’Atalanta, poi l’Inter… Problema calendario!»

L’Inter affronterà il Lecce nella seconda sfida del campionato di Serie A 2024-2025. La squadra salentina, secondo Nando Orsi, ha avuto una grande sfortuna col calendario.

LA SFIDA – L’Inter arriva al match con il Lecce con un probabile grande assente nella sua rosa titolare, quel Lautaro Martinez che ha ottenuto il titolo di capocannoniere nella scorsa stagione. Anche in sua assenza l’imperativo dei nerazzurri è uno soltanto: vincere e convincere. Dopo il pareggio contro il Genoa, arrivato soprattutto per errori individuali piuttosto che per problemi di organizzazione, i meneghini non intendono fare ulteriori passi falsi nella massima serie italiana.

Inter-Lecce, il pensiero di Orsi!

IL RAGIONAMENTO – Dell’incontro tra Inter e Lecce ha parlato anche Nando Orsi a Radio Mattino Sport e News. Il commentatore si è così espresso sia sulla “sfortuna” occorsa ai salentini che delle sue sensazioni per il match: «Bisogna dire che il Lecce è sfortunato. Atalanta alla prima, Inter alla seconda… una squadra che si deve salvare deve partire forte. Ovviamente le capiteranno anche le altre squadre, comprese quelle meno blasonate, però appariranno lontane nel tempo, non ravvicinate. Quindi si può dire che il Lecce sia stato sfortunato nel calendario. L’Inter non mi è dispiaciuta contro il Genoa perché questi ultimi hanno fatto una bella squadra. Ho infatti visto un Grifone molto combattivo».