Orsi: «La Lazio non ha fatto toccar palla all’Inter! Gagliardini, scelta errata»

Nando Orsi ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro la Lazio all’Olimpico. L’ex giocatore esalta la prestazione dei biancocelesti ma al contempo condanna la scelta di Inzaghi nell’affidarsi a Gagliardini

GRANDE PRESTAZIONE − Orsi ritiene meritata la vittoria della Lazio contro l’Inter: «Dopo il risultato è tutto lecito. Però l’Inter quando fa le sostituzioni mette in campo non proprio gli ultimi arrivati. Abbiamo sempre detto che i nerazzurri hanno l’organico più forte. Ieri sera la Lazio non ha fatto toccar palla agli avversari perché ha giocato con grande equilibrio. Semplicemente i biancocelesti sono stati più forti. Lukaku non è ancora in forma attualmente. Indubbiamente la scelta di Gagliardini a centrocampo è stata sbagliata». Le sue parole in collegamento a Radio Radio.