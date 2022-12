Orsi: «Lautaro Martinez? Se voleva giocare Inter-Napoli tornava subito!»

Lautaro Martinez torna oggi in Italia, a sei giorni da Inter-Napoli e saltando ovviamente l’amichevole col Sassuolo (vedi articolo). Dall’ex portiere e assistente di Mancini Orsi, ospite a Radio Radio Mattino Sport & News, arriva una critica al Toro in vista del big match di mercoledì prossimo.

RIPOSO ECCESSIVO – A Fernando Orsi non piace che i reduci dai Mondiali se la siano presa “comoda” per rientrare ai rispettivi club. Come esempio usa Lautaro Martinez: «So soltanto che i giocatori che volevano giocare il 4 gennaio si presentavano subito. È inutile girarci attorno: i Mondiali si sono chiusi il 18 dicembre, se per undici giorni non ti sei allenato e hai fatto tardi tutte le sere non puoi pensare di giocare dopo quattro o cinque giorni. Io dico che ti alleni e fai il tuo dovere: se volevi giocare contro il Napoli ti presentavi quattro o cinque giorni prima, toglievi un po’ di vacanze. Dal 18 dicembre fino ad adesso hanno fatto dieci giorni di feste, non credo abbiano fatto un giorno di palestra».