Orsi: «Lautaro Martinez nell’Argentina può non giocare! Ma contento»

Lautaro Martinez ieri non ha partecipato ad Argentina-Croazia 3-0, ma è lo stesso qualificato alla finale dei Mondiali. Orsi, in collegamento con Radio Radio Mattino Sport & News, ha commentato il fatto che l’attaccante dell’Inter abbia perso il posto in favore di Alvarez.

COMUNQUE BENE – Nonostante l’affermazione di Julian Alvarez per Fernando Orsi gli altri attaccanti dell’Argentina hanno di che festeggiare: «Diciamo che Lautaro Martinez e Paulo Dybala torneranno forse con un trofeo ma meno contenti. Va bene così, l’importante è il gruppo: se vinci e sei Campione del Mondo sei contento lo stesso. Lautaro è giovane, davanti ha un giocatore che ha fatto tanti gol: può non giocare. Sta giocando per la nazionale argentina, il suo Paese. Sono tutte storie, se vince i Mondiali vince anche lui. Poi, quando torna nella sua squadra d’appartenenza, è un’altra cosa: non penso si debba fare un problema se Lautaro Martinez gioca meno».