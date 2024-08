Orsi: «La Juventus punta l’Inter, non vuole essere solo rivale»

La Juventus ha speso oltre duecento milioni sul mercato, con gli acquisti di Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez completati nei soli ultimi giorni. Per Orsi i bianconeri hanno individuato nell’Inter il principale avversario in questa stagione, con la volontà di superarlo. Le parole dell’ex portiere a Tutti Convocati su Radio 24.

DERBY D’ITALIA PER IL TITOLO – Fernando Orsi non ha dubbi: la Juventus ha messo nel mirino l’Inter. E, visti gli ultimi acquisti, i bianconeri non possono più nascondersi: «Assolutamente sì. Ormai è troppo tempo: da quando hanno preso Thiago Motta c’è stato veramente un ricambio generazionale per quanto riguarda i giovani, ma anche rivoluzionario a livello di spesa. Teun Koopmeiners, poi Nico Gonzalez, poi Douglas Luiz… vuol dire che la Juventus sta pensando seriamente non di diventare l’anti-Inter, ma di mettersi davanti. Per me sì: non dimentichiamo che l’anno scorso, fino a febbraio, la Juventus stava dietro all’Inter di un punto».

Inter e Juventus ma non solo: Orsi apre la corsa per la Serie A

LE AVVERSARIE – Orsi vede un campionato di livello e non solo riassunto al duello fra Inter e Juventus: «Il Napoli? Vale tanto, perché secondo me quest’anno le squadre hanno puntato molto sul carisma e sul valore degli allenatori. Quindi vedo Antonio Conte, Thiago Motta e anche il Milan, che ha un allenatore che può far bene. Il Napoli lo vedo bene: ha cominciato un po’ presuntuoso, ma Conte capisce benissimo subito la situazione. Poi Aurelio De Laurentiis non parla ma con Conte paga: gli ha preso due giocatori in mezzo al campo, soprattutto Scott McTominay, che rispecchiano le idee di Conte».