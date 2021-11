Orsi: «Inzaghi e Pioli top. Potrebbero allenare PSG o Manchester City»

Fernando Orsi, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, non ha dubbi sulle grandi qualità degli allenatori italiani. L’ex giocatore elogia in particolare Inzaghi e Pioli

TOP − L’elogio di Orsi nei confronti degli allenatori di Inter e Milan: «Troppo spesso in Italia guardiamo agli allenatori all’estero ma in realtà abbiamo bravi allenatori che potrebbero allenare in top club europei e lo hanno dimostrato questa settimana. Due allenatori che potrebbero allenare Paris Saint-Germain e al Manchester City sono Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Nel nostro campionato, spesso quando andiamo all’estero pensiamo sempre all’altra squadra. Inzaghi e Pioli, per me, stanno tracciando la strada. Stanno proponendo qualcosa di buono».