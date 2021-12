Orsi: «Inzaghi è entrato nella testa dei giocatori! Con lui Inter agli ottavi»

Inzaghi si sta dimostrando all’altezza di una panchina difficile come quella dell’Inter. Questa l’opinione sul tecnico nerazzurro di Orsi, ex portiere intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio.

PRESENTE – Fernando Orsi spende parole importanti per Simone Inzaghi e la sua Inter: «Inzaghi ha fatto molto bene, ha proseguito il lavoro che aveva fatto alla Lazio, adesso sta confermando le sue grandissime qualità sia di gestore che di allenatore. Non era facile entrare in un contesto dove si era vinto uno scudetto e dove non c’erano più Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen, però è riuscito a entrare nella testa dei giocatori e ha cambiato modo di giocare e adesso è meritatamente primo. Riuscito dove Antonio Conte ha fallito? Forse l’esperienza conta poco, so soltanto che Inzaghi ha passato il turno per gli ottavi e Conte non ci è riuscito. Non so se è una casualità. Dopo dieci anni l’Inter ha superato il girone di coppa. Non mi piace fare raffronti tra un allenatore e l’altro, ognuno ha il suo modo di pensare e di giocare a calcio. Mi rapporto al presente e il presente dice che Inzaghi ha fatto benissimo all’Inter in un contesto a lui nuovo».