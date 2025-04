Orsi: «Su Inzaghi dette stupidaggini e Inter tra le più forti al mondo»

Orsi difende il lavoro straordinario di Simone Inzaghi, che ieri con la sua Inter è riuscito a sbancare l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Vittoria contro il Bayern Monaco e mercoledì ci sarà il ritorno.

VITTORIA DI AUTORITÀ – La vittoria dell’Inter a Monaco di Baviera è ovviamente il tema del giorno. Su Radio Radio, Nando Orsi ha voluto commentare in questo modo il successo dell’Allianz Arena: «Grande squadra, non è stato facile vincere in casa loro, anche se gli mancava qualche giocatore. Ma l’Inter ha dimostrato di essere una delle squadre più forti al mondo, vincendo con autorità, rischiando non così tanto. I giocatori più importanti alla fine fanno la differenza, vedi Lautaro Martinez, Barella, il portiere o Acerbi. Adesso che faranno? Inzaghi è bravo? Col Parma no e col Bayern Monaco sì? Tutte stupidaggini che si dicono a fine partita. Io dico che l’allenatore è stato il valore aggiunto in questi quattro anni. Fa degli errori come tutti quanti ma si sta dimostrando un grandissimo. L’Inter le occasioni se l’è create perché ha approfittato di un Bayern compatto, ma l’Inter è più forte. Il gol finale è la dimostrazione di una squadra completa, la ciliegina di una prestazione. Ma la qualificazione non è ancora certa».