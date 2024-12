Orsi: «Inzaghi fa bene. Turnover necessario per un motivo!»

Nando Orsi si è espresso sulla strategia di Simone Inzaghi di puntare sulle rotazioni per poter garantire risultati sia in Italia che in Europa.

IL PIANO – Così Nando Orsi a Sky Sport sul “meccanismo delle rotazioni” di Simone Inzaghi attuato in considerazione dei numerosi impegni che la sua Inter è chiamata ad affrontare: «Secondo me è obbligatorio questo turnover perché le partite sono tante. Giusto che Taremi abbia il suo spazio, si tratta di un giocatore che deve avere fiducia e che i gol li ha sempre fatti. Un attaccante così non dimentica da un momento all’altro come si segna. Poi in campionato ci sono scelte diverse, ma i risultati arrivano comunque».

Orsi su Fiorentina-Inter: banco di prova importante per la squadra di Inzaghi

SULLA PARTITA – Orsi ha poi proseguito esprimendosi in merito alla sfida che vedrà l’Inter contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo lui, gli uomini di Simone Inzaghi hanno l’occasione di dare un segnale importante in vista del prosieguo della stagione: «Sarà una partita complicata. Se scavalla anche questa, l’Inter ha una bella strada aperta».