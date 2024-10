Orsi: «Inter, turnover ha fatto del bene. Vari vantaggi!»

Nando Orsi si è espresso sulla vittoria dell’Inter per 4-0 contro la Stella Rossa nella seconda gara di questa Champions League dei nerazzurri.

IL SUCCESSO – L’Inter ha battuto la Stella Rossa con il punteggio di 4-0 nella seconda sfida della sua Champions League. Il club nerazzurro si è reso protagonista di un’ottima prestazione di squadra, con tante note positive anche sul piano individuale. Ha trovato la sua prima rete stagionale l’austriaco Marko Arnautovic, si è definitivamente sbloccato Lautaro Martinez e ha trovato il suo battesimo col gol in maglia nerazzurra Mehdi Taremi. Il calciatore iraniano, premiato come miglior giocatore della partita, ha siglato due assist e un gol. Oltre alle belle giocate in fase di recupero del pallone e di ripiegamento difensivo, dalle quali sono nati i due passaggi vincenti per Arnautovic e Lautaro.

Orsi si esprime sulle scelte di Inzaghi: tanti fattori positivi per l’Inter nella sfida contro la Stella Rossa

LA POSIZIONE – Nando Orsi si è così pronunciato a Radio Radio in merito al successo per 4-0 dell’Inter contro la Stella Rossa: «Che gli vuoi dire sul turnover, hanno vinto 4-0. Intanto la squadra vince, acquisisce convinzioni e può far riposare alcuni calciatori. Chi non gioca spesso ha anche segnato, quindi questo è un bene».