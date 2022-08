Orsi: «Inter squadra favorita con acquisti mirati ma Milan non tanto dietro»

Fernando Orsi, in collegamento su Radio Radio, ha parlato delle squadre favorite ai nastri di partenza della prossima imminente stagione. Inter davanti ma il Milan non è da sottovalutare

BORSINO − Orsi ritiene la Beneamata la squadra favorita per lo Scudetto ma occhio al Milan: «La Juventus con Paul Pogba che si è fatta malo abbassa gli obiettivi. L’Inter è la squadra più completa nei reparti, ha fatto degli acquisti mirati. Inter favorita ma se il Milan compra qualcuno in mezzo diventa una grande squadra. La squadra di Inzaghi ha qualcosa in più ha, ma sono 38 partite e un errore può pregiudicare tutto come lo scorso anno. Inter favorita ma il Milan non sta tanto dietro perché è una squadra completa pure».