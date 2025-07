Orsi: «L’Inter spende e spande, Chivu fortunato. Con Inzaghi no»

Orsi parla del mercato dell’Inter e di come la società stia supportando con gli acquisti il tecnico Chivu. E al contempo si cita anche Simone Inzaghi.

SPESE DIVERSE – Nando Orsi, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, parla delle differenze tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi per quanto riguarda il calciomercato: «Fortunato Chivu e non lo è stato Inzaghi con gli acquisti. Non poteva spendere. Poi vado a vedere due finali di Champions League e uno scudetto vinto, beh, Inzaghi non ha poi lavorato così male. Scudetti persi? Bisogna vedere se sono persi o se sono vinti dagli altri. Così è troppo facile. Addossare responsabilità… Poi dopo quando c’è un mercato, un mercato scintillante quello dell’Inter, che spende e spande, cosa che non aveva fatto con Inzaghi. Questo si potrebbe anche dire, poi ci sono colpe e responsabilità. Penso che il mercato di adesso su Chivu è che hai preso un allenatore nuovo ed è giusto che gli faccia una squadra con delle alternative importante. Giusto che si protegga questo ragazzo». Proprio oggi l’Inter spera di chiudere per Ademola Lookman. A tal proposito, tra poco in Lega ci sarà un incontro tra la dirigenza nerazzurra e la Dea (vedi articolo).