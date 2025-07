Orsi: «All’Inter serve rinnovamento, giusto vendere Dumfries»

Orsi parla del mercato in uscita dell’Inter, che a detta sua dovrà vendere Dumfries per rinnovarsi un po’. Le sue parole.

RINNOVAMENTO – Secondo Nando Orsi, che ha parlato a Radio Radio, giusto che l’Inter ceda Denzel Dumfries: «Tutti i giocatori hanno un prezzo, ma dopo 3-4 anni giusto cambiare. Quindi anche Dumfries. All’Inter è in atto un rinnovamento. Marotta credo che a quel prezzo glielo porta in spalle. Secondo me questo rinnovamento deve essere fatto su certi giocatori che hanno dato tanto e sono stati valorizzati. Quindi giusto vendere».