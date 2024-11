Orsi: «Inter sempre all’attacco, da Sommer neanche una parata»

Orsi ha commentato positivamente la vittoria dell’Inter contro il Lipsia per 1-0. L’opinionista rimarca anche la solidità difensiva dei nerazzurri.

ITALIANE IN EUROPA – Ad analizzare il cammino delle squadre italiane in Champions League, Nando Orsi su Radio Radio Mattino Sport e News: «Hanno faticato, ma il Milan poteva fare sei gol, soltanto che paga le sue disattenzioni e il suo modo di giocare che è sempre un po’ così, ma non poteva non vincere contro una squadra del genere. L’Inter è vero che ha faticato nel finale, ma Sommer non ha fatto neanche una parata, è sempre stata all’attacco, quindi ha vinto con merito. L’Atalanta neanche a parlarne. Una tappa di trasferimento dove è venuto fuori che l’Atalanta è una squadra che in campionato può andare veramente avanti. Bisogna stare attenti quest’anno all’Atalanta».