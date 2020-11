Orsi: “Inter? Problema non Ã¨ difesa a 3, ma giocatori. Eriksen e Conte…”

Orsi: “Inter? Problema non è difesa a 3, ma giocatori. Eriksen e Conte…”

Fernando Orsi

Fernando Orsi, ex vice allenatore dell’Inter e ora commentatore, ha parlato dei nerazzurri di Antonio Conte. Tanti i temi affrontati dalla difesa al centrocampo con Eriksen e Nainggolan in difficoltà.

PROBLEMI – Fernando Orsi, intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”, ha parlato così dell’Inter di Antonio Conte: «I problemi in difesa esistono. Se giochi con de Vrij, Kolarov e D’Ambrosio. Non è il problema di difesa a tre ma di difensori: la difesa sarebbe con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Quando ne hai due adattati gli altri lo sanno e ti attaccano. Lì qualche valutazione è stata sbagliata. La Lukaku-dipendenza è ovvia, ma a parte gli infortuni di Sanchez, che si sanno, il fatto che Lautaro non sia in grandissima forma condiziona. Su Eriksen, poi, deve decidersi Conte».

CENTROCAMPO – Orsi ha poi parlato del centrocampo nerazzurro: «Nainggolan quando è arrivato Conte è andato a Cagliari, quest’anno è rimasto perché non è riuscito a tornarci. Eriksen? Secondo me in mezzo a Conte non piace quello di troppa qualità, gli scombina i tempi. L’Inter poi ha due anarchici là davanti, che vogliono la palla sul piede, ed Eriksen in questo contesto è un po’ fuori, visto che si trova in una squadra molto aggressiva e muscolare».