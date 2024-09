Orsi: «Inter poco ordinata ieri, ha pensato alla Champions League»

Orsi ha dato un suo giudizio alla partita dell’Inter contro il Monza. A detta sua, i nerazzurri sono apparsi poco ordinati e meno concentrati del solito. Il prossimo impegno in Champions League avrebbe influito.

POCO ORDINATA – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Nando Orsi ha commentato il pareggio dell’Inter a Monza: «Avevamo delle certezze, che adesso sono diventate incertezze. Il Milan è andato come è andato. Un ritorno del campionato che ci ha dato degli spunti importante per parlare. Non so se sarà un campionato vinto a mani basse dall’Inter, ieri gara particolare, Inzaghi ha sperimentato, togliendo i titolari. L’Inter ha incontrato le stesse difficoltà avute all’inizio dal Napoli e anche dalla Juventus. Per me ha pensato alla Champions League, mandando in campo una formazione un po’ così. Comunque, le piccole stanno mettendo in difficoltà le grandi in questo inizio. In generale c’è equilibrio, piace così. L’Inter ieri mi è sembrata poco ordinata e più disorganizzata».