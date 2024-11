Orsi: «Inter, nulla è scontato. Ma buona occasione per un motivo»

L’ex portiere Nando Orsi ha fiducia nell’Inter e, più in generale, nelle italiane in vista del prossimo turno (il quinto) della fase campionato di UEFA Champions League. A Sky Sport le sue parole sulle partite di domani.

BUONA OCCASIONE – Secondo Nando Orsi, sebbene la UEFA Champions League sia sempre una competizione nella quale bisogna tenere un alto livello di concentrazione, le tre italiane che domani scendranno in campo hanno una buona occasione. Inter compresa. Il motivo? Tutte e tre affronteranno squadre ancora a zero punti dopo quattro giornate (lo Young Boys per l’Atalanta e lo Slovan Bratislava per il Milan), fra cui proprio il Lipsia ospite dei nerazzurri a San Siro. Questo, in sintesi, il pensiero dell’ex portiere sul tema: «Non bisogna mai dare nulla per scontato, ma le nostre squadre affrontano altre a zero punti. È una buona occasione, mi auguro che tutte e tre possano sfruttarla».