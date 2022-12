Orsi: «Inter-Napoli problematica e difficile! Campionato passa da gennaio»

Orsi si esprime su Inter-Napoli, scontro diretto del 4 gennaio. A detta dell’ex giocatore, il primo mese del nuovo anno sarà fondamentale per il campionato

COMPLICATA − Le parole di Nando Orsi su Radio Radio in merito allo scontro diretto: «Inter-Napoli decisiva? Indubbiamente, se il Napoli non perde i nerazzurri rimangono a distanza e diventa un po’ problematico. Partita complicata e difficile ma il Napoli ha tre partite tra Roma, Juventus e Inter difficilissime, è il campionato passa da questo mese che può essere facile o difficile in base a come ti sei preparato, a come ti sei gestito. Ma ciò riguarda il Napoli ma anche tutte le altre squadre».