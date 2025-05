Orsi minimizza un po’: «Inter, non serviva tanto per battere questo Verona»

Nando Orsi, ospite in diretta a Sky Sport, ha analizzato il match dell’Inter di ieri sera contro l’Hellas Verona. Per l’opinionista il massiccio turnover scelto da Inzaghi è stato corretto per vincere la partita e per poter permettere ai titolari di essere al massimo in vista della gara di ritorno contro il Barcellona.

VITTORIA FACILE – Nando Orsi ha analizzato la vittoria ottenuta dall’Inter contro l‘Hellas Verona, grazie al rigore trasformato da Asllani nel primo tempo. Tre punti raggiunti con in campo una formazione completamente stravolta da Inzaghi, per poter permettere ai titolari di riposare in vista dell’importantissima sfida di Champions League contro il Barcellona.

SENZA RISCHI – Per Orsi il turnover scelto è stata la mossa corretta, e anche le poche motivazioni degli avversari: «I cambi gli hanno dato ragione, gli ha detto bene anche perché incontrava una squadra che già sa… Mancano tre partite e gli basta solo un punto. Non serviva tantissimo per battere questo Verona. L’Inter l’ha fatto senza rischiare: minimo sforzo, massimo risultato. Avesse incontrato un avversario più forte o motivato il turnover di Inzaghi sarebbe stato più contenuto. Vittoria tranquilla per l’Inter». Per la Beneamata, adesso testa al Barcellona, partita in programma martedì sera. E spera di recuperare sia Lautaro Martinez che Benjamin Pavard.