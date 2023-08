Orsi: «Inter né migliorata né ringiovanita! Dei nuovi chi è titolare?»

Nando Orsi ha giudicato negativamente il mercato dell’Inter. A detta sua la squadra non si è né migliorata e né ringiovanita

GIUDIZIO NEGATIVO − Nando Orsi non approva il mercato nerazzurro: «Non si è ringiovanita l’Inter, è un dato di fatto. Tra Sanchez e Arnautovic al posto di Dzeko, Lukaku e Correa non si è ringiovanita. Stessa cosa in porta, mentre a centrocampo giocano sempre gli stessi. Non so se è migliorata, sicuramente è cambiata negli interpreti. Da capire se si adattano. Ma se devo fare un giudizio, dico che l’Inter non si è migliorata. Mi aspettavo un mercato più corposo, ditemi chi sono i titolari tra quelli che ha preso?». Le sue parole a Radio Radio.