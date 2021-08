Orsi: «Inter indebolita? Mica tanto! Una soddisfazione per Inzaghi»

Orsi rilancia l’Inter fra le pretendenti al titolo per la Serie A appena iniziata. L’ex portiere, anche collaboratore di Mancini in nerazzurro, commenta la rosa a disposizione di Inzaghi durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

SUBITO PRONTI – Fernando Orsi ribalta molti dei giudizi: «Quando sono partiti Romelu Lukaku e Achraf Hakimi si diceva che l’Inter si era indebolita. Beh: Andrea Belotti, Edin Dzeko, Denzel Dumfries, Arturo Vidal… Io penso che l’Inter si sia sì indebolita, ma mica tanto. Rinforzata? Se prende Belotti… Simone Inzaghi? Ha finalmente la soddisfazione di girarsi in panchina e vedere qualcosa di diverso. Al di là di tutto mi è sembrata un’Inter già pronta: è la prima partita, ma i giocatori hanno già rispetto e fiducia di un allenatore come Inzaghi. Non ha fatto chissà che cosa, ma ha dato un’impronta già sua. Alla Lazio ha aggregato molto lo spogliatoio».