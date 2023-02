Orsi: «L’Inter ha ridimensionato il Porto! Parate Onana? Efficace»

L’Inter ha battuto 1-0 il Porto, trovando una vittoria fondamentale per provare a indirizzare la qualificazione ai quarti di Champions League. L’ex portiere Orsi, a Radio Radio, dà anche un giudizio sulle parate decisive di Onana.

DECISIVO – Fernando Orsi commenta quanto fatto in Inter-Porto da André Onana: «Stilisticamente non è il massimo, come mio ideale di portiere, però è efficace. Due parate consecutive che hanno salvato il risultato, più di istinto che di bravura. In generale non era mica facile fare due o tre gol, anche il Napoli doveva farne cinque e ne ha fatti due. C’è stata anche la serata non positiva di Lautaro Martinez, mentre Edin Dzeko ha giocato lontano davanti alla porta. Però l’1-0 è un risultato che ti porta al ritorno con un modo di giocare che puoi anche gestire: aspetti e poi riparti. La forza del Porto è nelle ripartenze, come sul palleggio, quindi stando 1-0 all’andata al ritorno puoi aspettare».

IL VALORE – Per Orsi le parate di Onana e il gol di Romelu Lukaku avranno un peso per il ritorno: «Era una partita difficile, complicata. Secondo me l’Inter se l’è meritato l’1-0, poi è vero che non ha fatto chissà che partita ma ci ha creduto di più. Ha preso un paio di contropiedi, ma a me sembra che l’Inter sia superiore al Porto in generale. L’1-0 va bene, vai lì a Porto dove sarà difficile però l’Inter se la gioca alla grande. Pensavo che il Porto fosse meglio, forse l’Inter l’ha ridimensionato: secondo me ci sono grandi possibilità che possa passare».