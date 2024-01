Orsi: «Inter favorita sulla Lazio per tre motivi. Ma ci sarà partita»

Orsi è un doppio ex di Inter-Lazio, avendo sia giocato in biancoceleste sia fatto parte dello staff nerazzurro. In un suo intervento a Radio Radio Mattino, l’ex portiere valuta la sfida di stasera in Supercoppa Italiana.

IL DUELLO – Le parole di Fernando Orsi in vista di stasera: «L’Inter mi sembra favorita per l’organico, per i cambi e per come sta giocando. Però la Lazio, in questo momento, mi sembra dopo la Juventus la squadra che sta facendo meglio. Le cinque partite testimoniano il fatto che la Lazio può batterla questa Inter, o che almeno ci possa essere partita. Quello che dice Maurizio Sarri è giusto, poi però se alzi la Supercoppa Italiana è un trofeo e va in bacheca: mica male. Gli allenatori lavorano per avere soddisfazioni di vittoria, non solo per far crescere i giocatori. La Supercoppa Italiana è un trofeo minore, ma è pur sempre un trofeo».