Orsi: «Inter, due modi di interpretare le partite! La colpa è di tutti»

Come Pruzzo (vedi articolo), anche Orsi prova a spiegare il momento dell’Inter. L’ex giocatore dà le colpe a tutti e non solo a Simone Inzaghi

DOPPIO VOLTO − Nando Orsi, in collegamento su Radio Radio, parla del rendimento dei nerazzurri: «L’Inter pone due modi di interpretare le partite: uno in campionato e uno in Champions League. Non è giusto. Undici sconfitte sono troppe e non giustificano il fatto di pensare solo all’Europa. La colpa è di tutti, non solo dell’allenatore. Devono risolvere la situazione altrimenti poi diventa ingestibile».