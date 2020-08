Orsi: “Inter di carattere nella stanchezza! Eriksen ha capito cosa fare”

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato l’ottima vittoria dell’Inter di Antonio Conte contro il Bayer Leverkusen. Elogio particolare per la prestazione di Christian Eriksen.

CARATTERE – La cavalcata dell’Inter in Europa League continua: i nerazzurri di Antonio Conte battono il Bayer Leverkusen e si guadagnano l’accesso alle semifinali. Fernando Orsi, che ha commentato la partita da Düsseldorf per “Sky Sport”, ne ha parlato così: «I nerazzurri, contro il Bayer Leverkusen, hanno mostrato un carattere straordinario e ha trovato supporto nei momenti di stanchezza. Vorrei sottolineare quanto sia entrato bene Christian Eriksen. Molti dicono che può essere moscio, ma è entrato con una caparbietà che rispecchia ciò che sta dando la squadra in generale. La condizione fisica è fondamentale ed Eriksen ha finalmente capito come adattarsi».