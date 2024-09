Orsi: «L’Inter deve ritrovare le certezze, oggi è più debole di testa»

Orsi ritiene l’Inter psicologicamente più debole rispetto ad altri momenti. La squadra oggi è impegnata a Udine.

DEBOLE MENTALMENTE – Oggi i nerazzurri in campo a Udine, il commento di Nando Orsi su Radio Radio Mattino Sport e News: «Partita scivolosa, ma l’Udinese secondo me è arrivato prima in classifica quasi per caso. Mi sembra una squadra tipo Torino, è destinata a lottare per altre cose. Ma oggi l’Inter al livello mentale è un po’ più debole, perché la sconfitta nel derby può incidere, è stata surclassata. Quello che manca è Lautaro Martinez, ma anche l’Inter ha avuto possibilità: come col Genoa e Monza. Ha perso per adesso certezze al livello psicologico, succede a quelle squadre e a quegli allenatori che vincono gli scudetti. Soprattutto a chi non li ha mai vinti. Ma credo che Inzaghi possa ritrovare la giusta via e secondo me l’Inter risalirà e ritroverà i giusti meccanismi».