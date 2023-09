Orsi: «L’Inter è conosciuta, la curiosità al derby è per il Milan»

Orsi sposta l’attenzione sul Milan, più che sull’Inter che ha vinto i quattro derby già giocati nel 2023, in vista del derby di sabato prossimo. L’ex portiere ha fatto un’analisi sulla stracittadina in arrivo durante Radio Radio Mattino.

SCONTRO DIRETTO – Fernando Orsi non si sbilancia su Inter-Milan a livello di pronostico: «Chi sia favorito non lo so, anche perché tutte e due stanno bene. Io sono convinto che questa partita venga nel momento giusto di esaltazione di forma e psicologica delle due squadre, quindi sono convinto di vedere una partita di livello alto. Tutte le squadre stanno bene fisicamente, hanno giocatori di qualità. La curiosità è sempre per il Milan, mentre l’Inter è già conosciuta, per la velocità in cui Stefano Pioli è riuscito a far entrare i suoi giocatori e ha cambiato assetto tattico. Questa è una partita che può essere catalogata come Liverpool-Manchester City, come intensità e importanza. Mi aspetto, oltre al bel gioco, anche un’intensità alta nonostante il martedì ci sia la Champions League. È un derby che dà predominio a una delle due squadre, forse uno dei più importanti anche se alla quarta giornata».

L’UOMO IN PIÙ – Al derby ci sarà anche Marcus Thuram, che l’Inter ha soffiato proprio al Milan. Il pensiero di Orsi: «Penso che non sia una sorpresa. Penso che l’Inter lo abbia valutato bene e lui, in questo momento, è abbastanza complementare con Lautaro Martinez che sta facendo tanti gol. Vuol dire che Thuram sta facendo tanto lavoro sporco, può migliorare sottoporta ma sta ripagando la fiducia dell’Inter».