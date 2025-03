Orsi: «Inter con calendario monstre, ma non deve lamentarsi»

Orsi si esprime sul momento dell’Inter, che si prepara ad un tour de force clamoroso con ben otto partite da giocare nel mese di aprile. La prima mercoledì contro il Milan. Le parole dell’opinionista ed ex giocatore.

CALENDARIO MONSTRE – Sia Inter che Napoli, ieri, hanno vinto rispettivamente contro Udinese e Milan confermando il proprio duello scudetto. Adesso, per i nerazzurri inizierà un mese di aprile infuocato con una partita ogni tre giorni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Nando Orsi, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ci ha tenuto a ricordarlo: «Il momento è particolare, mantenendo lo stesso livello non è facile. Ora c’è il derby, il Milan non sta benissimo, ma è sempre un derby. L’Inter ha un calendario mostruoso, gioca sempre. Ovvio che diventa complicato, anche se il primo tempo ieri lo ha dominato, poi è calata un po’ ma l’Udinese è squadra tosta. Ma la grande squadra deve comunque giocare tanto, non si può neanche lamentare perché a questo punto del campionato sperava di essere in corsa su tutti i giochi. Se una squadra vuole vincere tanto e giusto che passi da queste partite». Il primo scoglio per la Beneamata sarà il derby del 2 aprile contro il Milan, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.