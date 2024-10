Orsi: «Inter battibile, se Zalewski non cade finisce 0-0 a Roma»

Orsi ha commentato il rendimento dell’Inter in questa stagione, anche in riferimento alla partita di Roma e a quella con la Juventus.

GIOCABILE – Nando Orsi a Radio Radio presenta il derby d’Italia e poi ritorna sulla vittoria dei nerazzurri all’Olimpico: «Juventus-Inter? Partita importante e di fascino, ma non è decisiva. Sarà bella e arriva nel momento giusto perché non deciderà sull’andamento del campionato. Quest’anno l’Inter non mi sta convincendo come l’anno scorso, è una squadra molto più giocabile, più battibile. Secondo me se Zalewski non cade per terra, finisce 0-0 quella partita di domenica».