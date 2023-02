Orsi incerto: «Porto? Io non mi fido dell’Inter! Loro pericolosi, è 50 e 50»

Inter-Porto è la partita più importante di questo primissimo scorcio di 2023 nerazzurro. Orsi si esprime sull’ottavo di finale di Champions League facendo intravedere qualche perplessità

EQUILIBRIO − Nando Orsi non si fida tanto della squadra di Inzaghi. Le sue parole a Radio Radio: «Inter-Porto? Per me è più difficile questa partita che il Napoli contro l’Eintracht Francoforte. Il Porto è una squadra pericolosa, è abituata, ha qualità tecniche. Ma c’è una cosa: io non mi fido dell’Inter. Perché si trova la giornata strepitosa e poi una anche così, in cui gli gira male. Le percentuali sono 50 e 50 ad oggi proprio perché in Champions League non sai come trovi la situazione. Sicuramente il Porto è più forte dell’Eintracht Francoforte».