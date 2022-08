Orsi: «Handanovic e Onana? Inzaghi faccia come Mancini! Gradualità»

Il dualismo Handanovic-Onana caratterizzerà la stagione dell’Inter. Lo sloveno è al momento il titolare. Secondo Orsi, Inzaghi dovrà seguire la gestione fatta da Mancini con Toldo e Julio Cesar

BAGARRE − Fernando Orsi dice la sua sul dualismo in casa Inter tra Handanovic e Onana: «Noi avevamo Toldo e Julio Cesar ai tempi di Mancini. Si decise di far partire Toldo per inserire Julio Cesar gradualmente. L’anno dopo diventò titolare il brasiliano, scelta azzeccata. Su Handanovic arricciano ormai sempre il naso, all’Inter serve garanzia per il futuro puntando su Onana ma non è detto che giochi titolare già quest’anno. Il nigeriano potrà apparire qualche volta per capire se questa titolarità potrà averla già da quest’anno oppure negli anni a venire». L’ex portiere ha parlato in collegamento su Tutti Convocati.