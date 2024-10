Orsi: «Gol subiti Inter? Casualità! Martinez, c’è esempio Provedel»

Nando Orsi ha detto la sua sui troppi gol incassati dall’Inter in questo inizio di campionato, 13 in nove giornate. Allo stesso tempo, da ex portiere, parla di Josep Martinez.

CAPITOLO PORTIERE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si parla di Josep Martinez e del suo eventuale debutto con la maglia dell’Inter. Il commento dell’ex portiere Nando Orsi, che inizialmente dice la sua sui gol presi da Yann Sommer in Inter-Juventus: «Quando la palla va sotto le gambe, 90/100 è gol: è una regola. Martinez chance? Lo hanno preso perché potrebbe essere il dopo Sommer. Può essere un’occasione nelle partite meno difficili. Portiere che è valido e hanno speso dei soldi. Martinez lo hanno seguito tanto, l’anno scorso ha fatto buone cose, ma non mi è parso straordinario. Anche Provedel allo Spezia era passato quasi inosservato e alla Lazio sta facendo cose straordinarie». In questa stagione, Martinez non ha ancora giocato neanche un minuto.

Martinez o Sommer? Intanto, l’Inter ha una difesa da registrare

CASUALITÀ – Poi Orsi risponde alla domanda sulla fase difensiva dei nerazzurri, che finora ha preso 13 gol in nove partite di campionato. Una marea! Lo stesso Orsi però parla ancora di casualità: «Difesa Inter? Sarà il post scudetto. Hanno vinto e quindi potrebbe venire a mancare un po’ di attenzione e forse hanno l’obiettivo della Champions. Logico che ti toglie energie. Io ancora dico ancora che possa essere casualità: non è possibile. Lo scorso anno zero gol, oggi ogni partita un gol. I giocatori sono gli stessi, poi mica hanno 39-40 anni, sono ancora giovanotti».