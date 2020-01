Orsi: “Giroud alla Lazio giocherebbe sempre, all’Inter no. Eriksen…”

Giroud risulta essere conteso fra Inter e Lazio, con l’ultimo giorno di mercato che sarà decisivo. L’ex portiere Fernando Orsi, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, sponsorizza l’attaccante francese più per i biancocelesti, poi parla di Eriksen.

IL COLPO – Fernando Orsi giudica Olivier Giroud come colpo “diviso”: «In questo momento ha un problema Joaquin Correa la Lazio, ha un’elongazione. In questi quindici giorni la Lazio gioca già tre partite in questa settimana e poi l’Inter, e Ciro Immobile è diffidato. Io penso che Giroud nella Lazio giocherebbe quasi sempre, avrebbe più possibilità di giocare. Forse nell’Inter avrebbe possibilità di giocare in Europa League».

AL TOP – Orsi, oltre che di Giroud, parla dell’ultimo arrivo in casa nerazzurra: «L’Inter con Christian Eriksen dà una qualità in mezzo al campo che non aveva con un giocatore di questo talento. Eriksen è uno che può fare il trequartista o l’interno di centrocampo, può fare tutto: può fare l’assist, si alza il tasso tecnico. Soprattutto si alza il tasso tecnico se Victor Moses arriva in Italia e gioca come ha giocato al Chelsea con Antonio Conte. Con quei due che ha comprato, se giocano Ashley Young all’inglese e Moses come al Chelsea, secondo me l’Inter ha una grande squadra».